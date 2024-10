Όπως όλα δείχνουν, οι παίκτες του NBA δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα κινητά τους κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν αμερικανικά δίκτυα ενημέρωσης, το NBA θα θεσπίσει πολιτική με την οποία οι παίκτες δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο κινητό τους τηλέφωνο κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων, από τη στιγμή του τζάμπολ μέχρι και τη λήξη του ματς.

Βασικότερος λόγος για αυτή την απόφαση, η οποία πάρθηκε μετά από συμφωνία του πρωταθλήματος και της ένωσης παικτών, φαίνεται πως αφορά με τη συγκέντρωση των αθλητών κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, ωστόσο υπάρχει και μία ακόμη εκδοχή.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ένας ακόμη λόγος για τον οποίο πάρθηκε αυτή η απόφαση, έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχιματισμού καθώς ο Τζοντέι Πόρτερ φαίνεται πως έστελνε μηνύματα με πληροφορείς στους μπούκερς κατά τη διάρκεια αγώνων.

