Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δε θέλει να επισκεφτεί το Μιλγουόκι για το παιχνίδι προετοιμασίας των Λέικερς με τους Μπακς.

Η pre season και τα φιλικά προετοιμασίας των ομάδων στο NBA, συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Οι Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζονται να υποδεχτούν τους Λος Άντζελες Λέικερς τα ξημερώματα της Παρασκευής (11/10 - 3:00), με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς ωστόσο να μην είναι ιδιαίτερα χαρούμενος για το ταξίδι.

Από το Λος Άντζελες ως το Γουινσκόνσιν θα χρειαστεί να πετάξουν οι Λέικερς, με τον «βασιλιά» να αναρωτιέται στο twitter. «Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει για ποιον λόγο μπαίνουμε σε ένα αεροπλάνο και πάμε ως το Μιλγουόκι, για ένα παιχνίδι της pre season» ήταν τα λόγια του ΛεΜπρόν.

Can someone please explain to me why we’re getting on a ✈️ and heading to Milwaukee for 1 pre-season game!?!?