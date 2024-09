Oι Νετς θα αποσύρουν τη φανέλα του κορυφαίου dunker ever στις 25 Γενάρη του 2025.

Eίναι ένας εκ των θεαματικότερων παικτών στην ιστορία του ΝΒΑ και ο κορυφαίος dunker ever. Ο σπουδαίος Βινς Κάρτερ έχει γράψει το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΝΒΑ και το μόνο που του έλειψε, είναι ένας τίτλος πρωταθλητή.

Ο Vinsanity που φορούσε το Νο.15 στους Νετς, έμεινε στην ομάδα από το 2004 μέχρι και το 2009. Σε αυτό το διάστημα έπαιξε All Star Game σε 4 περιπτώσεις, ενώ είναι τρίτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας (τότε είχαν έδρα στο Νιου Τζέρσεϊ), τέταρτος στα εύστοχα τρίποντα και τρίτος στα εύστοχα σουτ. Το 2006 και το 2007 οι Νετς με τον Κάρτερ στο ρόστερ έφτασαν μέχρι τους ημιτελικούς Ανατολής. Ο Kάρτερ είναι και ο μοναδικός που έχει παίξει 4 δεκαετίες στο ΝΒΑ!

Οι Νετς έκαναν γνωστή και την ημερομηνία που θα αποσύρουν τη φανέλα του (με το Νο.15). Η τελετή απόσυρσης θα γίνει στις 25 Ιανουαρία του 2025 και αναμένεται να γίνει χαμός.

Come fly with us.



The date has been set for @mrvincecarter15’s big night! pic.twitter.com/sAJd2eY8wD