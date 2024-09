Ο Τζόναθαν Κουμίνγκα βρίσκεται σε συζητήσεις με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς για την επέκταση του συμβολαίου του, με τις δύο πλευρές να είναι... μακριά όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι.

Ο Τζόναθαν Κουμίνγκα αποτελεί έναν από τους πιο ελπιδοφόρους παίκτες των Γουόριορς. Ο Κογκολέζος παίκτης θα είναι restricted free agent τη σεζόν 2025-26 και οι Γουόριορς σκέφτονται να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο.

Παρ'όλα αυτά, και σύμφωνα με δημοσιεύματα από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, φαίνεται πως αυτή η σκέψη για την ώρα μπαίνει στον... πάγο λόγω οικονομικών διαφορών. Συγκεκριμένα ο 21χρονος φόργουορντ επιθυμεί μάξιμουμ συμβόλαιο, πενταετές με απολαβές που θα φτάνουν τα 224 εκατομμύρια δολάρια, με τους πολεμιστές να μην είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν τόσα λεφτά για την επέκταση του συμβολαίου του Κογκολέζου παίκτη.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Κουμίνγκα μέτρησε 16.1 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ, κατά μέσο όρο, ανά συμμετοχή.

