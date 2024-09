Γουόρθι για Ντουράντ: «Στην... κουβέντα για GOAT, παίκτης-φαινόμενο»

Ο θρύλος των Λέικερς, Τζέιμς Γουόρθι αποθέωσε τον Κέβιν Ντουράντ και τον έβαλε στην κουβέντα για GOAT.

Ο Κέβιν Ντουράντ θεωρείται και είναι ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του αθλήματος και του ΝΒΑ. Ένας παίκτης που δεν μαρκάρεται γιατί σουτάρει πάντα από πάνω σου και έχει φοβερό χειρισμό μπάλας για το ύψος του. Ένα... υβρίδιο που βγαίνει μια φορά στα 100 χρόνια.

Ο KD έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ΝΒΑ, έχει κερδίσει δύο πρωταθλήματα του ΝΒΑ με τους Γουόριορς και ισάριθμα MVP τελικών. Ωστόσο το όνομα του σχεδόν ποτέ δεν μπαίνει στην... κουβέντα για τον GOAT όπως ο Τζόρνταν και ο ΛεΜπρόν.

Ο θρύλος των Λέικερς, Τζέιμς Γουόρθι δεν συμφωνεί με αυτό, βάζοντας τον παίκτη των Σανς στην εξίσωση για τον κορυφαίο της ιστορίας: «Mου αρέσει το range του, ο τρόπος που κινείται μέχρι να φτάσει στο τρίποντο. Δεν μπορείς να σταματήσεις το παιχνίδι του από μέση απόσταση. Είναι πολύ καλός αμυντικός και δεν συζητιέται πολύ. Αν συζητάς για τους επτά κορυφαίους παίκτες της ιστορίας, είναι εκεί κατά τη γνώμη μου. Είναι παίκτης φαινόμενο», ήταν τα λόγια του για τον Ντουράντ που κατέκτησε και το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την Team USA.

