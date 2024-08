Την πρότασή του για τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έκανε ο Πολ Πιρς, τονίζοντας πως πρέπει να προσθέσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο δίπλα στον Στεφ Κάρι για να επιστρέψουν στους τίτλους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς; Συμπαίκτης με τον Στεφ Κάρι; Αυτή είναι η πρόταση του Πολ Πιρς για τους «πολεμιστές», αν θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή του NBA.

Steph's bounce-pass lob to Giannis: even better in slo-mo 😮



(via @NBA)pic.twitter.com/NfAyxv30Ym