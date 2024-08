Ο Στέφεν Κάρι θέλει να αποκτήσει τα πνευματικά δικαιώματα για τον χαρακτηριστικό του πανηγυρισμό, το «night, night».

Ορισμένοι αθλητές έχουν καταφέρει να συνδέσουν το όνομά τους με συγκεκριμένους πανηγυρισμούς, οι οποίοι γίνονται από ένα σημείο και μετά χαρακτηριστικό τους. Μία τέτοια περίπτωση είναι και ο Στέφεν Κάρι που αρκετά συχνά μετά από κάποιο εύστοχο καλάθι πανηγυρίζει κάνοντας το «night, night», δείχνοντας δηλαδή με τα χέρια του ότι έβαλε τους αντιπάλους για ύπνο.

Μετά και το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων όπου η Team USA κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, ένα μπλουζάκι με σχέδιο τον 36χρονο σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να κάνει τη συγκεκριμένη χειρονομία, συνοδευόμενο από τη φράση «nuit nuit» δηλαδή «night night» στα γαλλικά, με τον ίδιο ωστόσο να θέλει να κατοχυρώσει τη συγκεκριμένη φράση.

Όπως μεταφέρει ο Τζος Γκέρμπεν, ο Κάρι θα κάνει αίτηση τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αποκτήσει τα πνευματικά δικαιώματα του «nuit nuit» και να μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει και ο ίδιος στο δικό του brand.

Steph Curry has filed trademark applications in the EU and US to protect:



"NUIT. NUIT."



The filings, made in the past several days, come after Fanatics released a shirt with Curry's picture and the words "NUIT NUIT" appearing under it.#teamusa #usabasketball #stephencurry pic.twitter.com/HbRR4KX2Ky