Ο Πέτερι Κόπονεν είδε τα δικαιωμάτά του στο ΝΒΑ, να μεταφέρονται από το Ντάλας στη Νέα Υόρκη, σε μία ανταλλαγή. Μικρή λεπτομέρεια, ο Φινλανδός έχει αποσυρθεί εδώ και δύο χρόνια...

Όπως φαίνεται τα δικαιώματα που αποκτούν οι ομάδες του ΝΒΑ σε μία διαδικασία των Draft παραμένουν αιώνια στα χέρια τους. Αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί η παραχώρηση των δικαιωμάτων του Πέτερι Κόπονεν από τους Ντάλας Μάβερικς στους Νιου Γιορκ Νικς!

Το βράδυ του 2ου γύρου του Draft, οι Μάβερικς απέκτησαν το Νο57 (Μέλβιν Αζινσά), παραχωρώντας στους Νικς το Νο58 (Αριέλ Χουκπόρτι), χρήματα και τα δικαιώματα από το Νο3ο του Draft του 2007, τον Πέτερι Κόπονεν!

Ο Φινλανδός, ο οποίος σταμάτησε το μπάσκετ στο EuroBasket 2022 και πλέον είναι μέλος του τεχνικού επιτελείου των Σαν Αντόνιο Σπερς, θέλησε να... τρολάρει την είδηση.

«Νιώθω τιμή για την επιλογή σας Νιου Γιορκ Νικς, αλλά θα τιμήσω τη συμφωνία μου με τους Σπερς. Φυσικά μία εξωπραγματική οικονομική προσφορά ίσως αλλάξει τα δεδομένα. Επίσης, απέκτησα νέο γοφό. Είμαι έτοιμος», έγραψε στο Χ ο Κόπονεν.

I'm honored @nyknicks, but I'm still going to honor my commitment with @spurs. Of course, a financially ridiculous offer could change things. + I got the new hip! I’m ready! https://t.co/m4K82Prkcm