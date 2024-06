Οι Γουόριορς έχουν στο στόχαστρο τον Πολ Τζορτζ στην μετά-Κλέι Τόμπσον εποχή.

Oι Γούοριορς δεν έχουν προτείνει συμβόλαιο στον Κλέι Τόμπσον και ο έμπειρος σουτέρ αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα με την οποία κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα και έγραψε τη δική του ιστορία.

Πάντως οι... πολεμιστές κοιτάζουν διάφορες περιπτώσεις, με τον Πολ Τζορτζ να τραβά τα βλέματα. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπρετ Σίγκελ, το Γκόλντεν Στέιτ θα ασχοληθεί ζεστά με τον PG13 αν ο Κλέι Τόμπσον αποχωρήσει όπως όλα δείχνουν.

O παίκτης των Κλίπερς έχει player option με την ομάδα του LA για τη σεζόν 2024-25, άρα σημαίνει πως εξαρτάται από εκείνον το αν θα παραμείνει. Δημοσιεύματα πάντως τον θέλουν να... απομακρύνεται σιγά-σιγά από τους Κλίπερς.

“Keep a very close eye on the Warriors regarding Paul George if Klay Thompson is to leave.” 👀



