Η Σλοβενία των Σπόραρ, Τσέριν και Βέρμπιτς απέσπασε ισοπαλία 1-1 κόντρα στη Δανία και ο Λούκα Ντόντσιτς παρακολουθούσε τις προσπάθειες των συμπατριωτών του την ώρα της προπόνησης των Ντάλας Μάβερικς.

Η Δανία είχε το πάνω χέρι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα με τη Σλοβενία ενώ ο Κρίστιαν Έρικσεν άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Παρ' όλα αυτά, οι Σλοβένοι το πίστεψαν και κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσα με το σουτ του Γιάνζα στο 77'.

Την ίδια στιγμή, ο Λούκα Ντόντσιτς είχε το μυαλό του στο EURO 2024 και τις προσπάθειες των συμπατριωτών του, βλέποντας την εξέλιξη του αγώνα κατά τη διάρκεια της προπόνησης των Ντάλας Μάβερικς!

Οι Τεξανοί δεν έχουν περιθώριο για νέα απώλεια στη σειρά των NBA Finals με τους Μπόστον Σέλτικς που προηγούνται με 3-1 νίκες ενώ το Game 5 θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Τρίτης (18/6, 3:30), με τη συμμετοχή του Κρίσταπς Πορζίνγκις να παραμένει αμφίβολη.

Luka Doncic was tuned in for Slovenia-Denmark EUFA Euro 2024 Group Stage match with a tablet on the bench during the light part of practice, and walked into his press conference with it.



Denmark is currently up 1-0 on Slovenia. pic.twitter.com/ZeqJ0diMMn