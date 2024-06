Οι αρχές φαίνεται ότι κατάφεραν να συλλάβουν έναν από τους συνεργάτες του Τζοντέι Πόρτερ στην υπόθεση με τον παράνομο στοιχηματισμό και τα στημένα παιχνίδια.

Η υπόθεση του Τζοντέι Πόρτερ συνεχίζει να απασχολεί τον κόσμο του NBA καθώς σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, οι αρχές κατάφεραν να συλλάβουν έναν από τους συνεργάτες του.

Ο 24χρονος φόργουορντ των Τορόντο Ράπτορς, αδερφός του πρωταθλητή με τους Ντένβερ Νάγκετς, Μίκαελ Πόρτερ Τζούνιορ, τον Απρίλιο είχε αποκλειστεί δια βίου από το NBA για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού, με τον ίδιο μάλιστα να βοηθάει στην αλλοίωση των αποτελεσμάτων για τα κέρδη.

Ένα από τα άτομα τα οποία βρισκόταν σε αυτό το κύκλωμα, φαίνεται πως συνελήφθη την ώρα που επιχειρούσε να φύγει από τις ΗΠΑ για την Αυστραλία με εισιτήριο χωρίς επιστροφή και μεγάλα χρηματικά ποσά στην κατοχή του.

Μπορεί στα επίσημα έγγραφα να αναγράφεται ο όρος «Player 1», ωστόσο τα στοιχεία και οι αγώνες που αναφέρονται «φωτογραφίζουν» τον Πόρτερ, ο οποίος φέρεται να κέρδισε 22.000 δολάρια ενώ ο λόγος που αποφάσισε να μπλέξει σε αυτού του είδους την κατάσταση, ήταν τα λεφτά τα οποία χρωστούσε στον Λονγκ Φι Φαμ, τον άνθρωπο που συνέλαβαν οι αρχές των ΗΠΑ στο αεροδρόμιο.

Jontay Porter allegedly had to throw games because he was in significant gambling debt, per @SbondyNBA



“Federal prosecutors allege that Porter had racked up large gambling debts in the beginning of the year to co-conspirators, and was encouraged to clear those debts by throwing… pic.twitter.com/d6GE1qTivv