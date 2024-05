Ο Γκαρούμπα διέψευσε τις φήμες για το μέλλον του: «Σταματήστε τα fake news»!

Ο Ουσμάν Γκαρούμπa τοποθετήθηκε μέσω Twitter για τη φημολογία που έχει αναπτυχθεί όσον αφορά την επόμενη ομάδα του.

Ο Ουσμάν Γκαρούμπα αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2021 προκειμένου να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι και να μετρήσει τις δυνάμεις του στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο.

Ο 22χρονος φόργουορντ-σέντερ μέτρησε 105 συμμετοχές την τελευταία τριετία με τους Χιούστον Ρόκετς και τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, σημειώνοντας 2.6 πόντους και 3.8 ριμπάουντ μ.ό.

Φέτος έπαιξε μολις σε 6 αγώνες με τους «Πολεμιστές» και τοποθετήθηκε μέσω Twitter για τις φήμες σχετικά με το μέλλον του: «Δεν συνηθίζω να γράφω εδώ όμως αυτή τη φορά πρέπει να το κάνω. Κατανοώ ότι ο κάθε δημοσιογράφος και ο κάθε insider κάνουν τη δουλειά τους όμως πρέπει να σέβονται τους παίκτες και τις ομάδες τους αντί να μοιράζουν fake news δίχως να έχουν ιδέα για το τι ισχύει πραγματικά. Δεν έχω αποφασίσει τίποτα για το μέλλον μου επομένως σταματήστε τα fake news! Συνεχίζουμε τη δουλειά».

I don’t usually write here but this time I have to do it. I understand every journalist/insider and their work they do but they got to have respect for the players and teams instead of providing false news without knowing anything that’s going on.

My future is not decide yet…