Γιόκιτς για τους ψηλούς των Τίμπεργουλβς: «Θα ήθελα να είχα έναν κλώνο για να με ξεκουράζει»! (vid)

Ο Νίκολα Γιόκιτς έχει απέναντί του τον Ρούντι Γκομπέρ, τον Καρλ-Άντονι Τάουνς και τον Ναζ Ριντ, εξηγώντας με... γλαφυρό τρόπο τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπίσει τους ψηλούς των Τίμπεργουλβς στα ημιτελικά της Δύσης.

Οι Νάγκετς απώλεσαν το πλεονέκτημα έδρας μόλις στο Game 1 της ημιτελικής σειράς στη Δύση, βλέποντας τους Τίμπεργουλβς να φεύγουν με το «διπλό» από το Ντένβερ με 99-106.

Ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 32 πόντους, οκτώ ριμπάουντ, εννιά ασίστ αλλά και επτά λάθη όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές απέναντι στη Μινεσότα που στηρίχθηκε στον εκπληκτικό Άντονι Έντουαρντς.

Μάλιστα ο Γιόκιτς ρωτήθηκε για το πώς θα... επιβιώσει στη σειρά, έχοντας απέναντί του τον Ρούντι Γκομπέρ, τον Καρλ-Άντονι Τάουνς και τον Ναζ Ριντ. «Θα ήθελα να έχω έναν κλώνο, για να μπορώ να βγαίνω και να ξεκουράζομαι, και αυτός να παίζει. Μετά θα επέστρεφα φρέσκος...» εξήγησε αστειευόμενος ο Σέρβος σέντερ.

Και πρόσθεσε: «Η Μινεσότα έχει μια σπουδαία και ταλαντούχα ομάδα. Απέδειξαν γιατί ήταν πρώτοι στην κατάταξη στη μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν. Ο Έντουαρντς είναι ένας φανταστικός παίκτης, ένας ξεχωριστός μπασκετμπολίστας. Τον σέβομαι για ό,τι μπορεί να κάνει στο γήπεδο».

Reporter: “What’s the adjustment that you can make to them rotating Rudy Gobert, [Karl-Anthony Towns], and [Naz Reid] on you?”



Nikola Jokic: “To have a duplicate clone of myself.” 😅pic.twitter.com/OWQIVcwDFh