Τζέιμς: «Ο Γιόκιτς είναι ένας από τους καλύτερους που έπαιξαν ποτέ αυτό το παιχνίδι» (vid)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα αντιμετωπίσουν με μειονέκτημα έδρας τους Ντένβερ Νάγκετς στον α' γύρο των play off και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σχολίασε την επιρροή του Νίκολα Γιόκιτς στο παιχνίδι.

Οι Νάγκετς υποδέχονται τους Λέικερς τα ξημερώματα της Κυριακής (21/4, 3:30) στο Game 1 της σειράς και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αναφέρθηκε στον Νίκολα Γιόκιτς, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον Σέρβο σέντερ.

«Ο Γιόκιτς είναι ένας από τους καλύτερους που έπαιξαν ποτέ αυτό το παιχνίδι. Είναι τόσο απλό. Κάνει τα πάντα. Το πιο σημαντικό είναι ότι αλλάζει τον τρόπο που σκέφτονται οι συμπαίκτες του για το δικό τους παιχνίδι. Όταν μπορείς να εμπνεύσεις τους συμπαίκτες σου να παίξουν σε ένα επίπεδο που μερικές φορές δεν νιώθουν καν ότι μπορούν να παίξουν, αυτό είναι μια αληθινή απόδειξη ενός σπουδαίου» εξήγησε χαρακτηριστικά ο «King».

Φέτος ο Γιόκιτς μετράει 12.4 πόντους, 12.4 ριμπάουντ και 9 ασίστ μ.ό. σε 79 συμμετοχές με τους Νάγκετς.

LeBron James on Nikola Jokic: “He’s one of the best players to ever play this game. It’s that simple. He does everything. The most important thing is he changes the way his teammates think about their own play. When you’re able to inspire your teammates to play at a level that… pic.twitter.com/C3pcHxZh89