Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τους Σέλτικς οι Μιλγουόκι Μπακς, με τον σούπερ σταρ τους να χάνει δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι.

Οι Μπακς δίνουν τη δική τους «μάχη» για τη φετινή σεζόν, θέλοντας να κρατηθούν στη δεύτερη θέση της Ανατολής, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει μια φανταστική σεζόν. Τα «Ελάφια» βρίσκονται μία νίκη μπροστά από τους Καβαλίερς, με ρεκόρ 44-24, αλλά θα κληθούν να διεκδικήσουν τη νίκη απέναντι στους Σέλτικς στη Βοστώνη τα ξημερώματα της Πέμπτης (01:30) χωρίς τον Greek Freak.

Ο Αντετοκούνμπο θα μείνει εκτός για τον ίδιο λόγο που δεν αγωνίστηκε και κόντρα στους Σανς, αφού το πρόβλημα στον ιγνυακό τένοντα παραμένει. Ο Γιάννης πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή σεζόν, με 30.8 πόντους, 11.2 ριμπάουντ, 6.4 ασίστ και 61.6% σε ποσοστό εντός παιδιάς και πλέον το Μιλγουόκι θα αντιμετωπίσει την καλύτερη ομάδα στην κανονική περίοδο δίχως τη βοήθειά του.

Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί δύο φορές τη φετινή σεζόν, με τους Σέλτικς να επικρατούν 119-116 στη Βοστώνη και τους Μπακς να απαντούν εμφατικά με 135-102 στο Μιλγουόκι, εκμεταλλευόμενοι την κούραση των Κελτών εκείνη την ημέρα.

