Ο Κέβιν Ντουράντ δεν τα έχει πάει και... τόσο καλά στο κλείσιμο των τριών τελευταίων αγώνων των Φοίνιξ Σανς.

Φυσικά δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να περιγράψει κάποιος την αξία του Κέβιν Ντουράντ. Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ και όπως είναι λογικό και επόμενο, η εκάστοτε ομάδα που αγωνίζεται στηρίζει πολλά επάνω του.

Στην παρούσα φάση, η εν λόγω ομάδα δεν είναι άλλη από τους Φοίνιξ Σανς όπου και αγωνίζεται τον τελευταίο χρόνο, όταν και έγινε trade από τους Μπρούκλιν Νετς. Ο KD ωστόσο στα τρία τελευταία ματς έχει χάσει την... φόρμα του όσον αφορά την τελευταία στροφή των αγώνων.

Οι Σανς έχουν 1-2 ρεκόρ σε αυτά τα τρία ματς κόντρα σε Σέλτικς (ήττα με 127-112), Χόρνετς (νίκη με 107-96) και Μπακς (ήττα με 140-129) και ο Ντουράντ δεν τα έχει πάει καθόλου καλά στις τελευταίες περιόδους των αγώνων. Συνολικά έχει πετύχει και στα τρία ματς μόλις 4 πόντους έχοντας 2/7 εντός παιδιάς.

Όσο για το επιμέρους σκορ στα τελευταία 12λεπτα αυτών των παιχνιδιών; 85-77 υπέρ των αντιπάλων των Σανς!

