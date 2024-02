Ο ρεπόρτερ Σαμς Σαράνια αποκάλυψε τις 3 πόλεις που αναμένεται να φιλοξενήσουν τα τρία επόμενα All Star Game.

Εδώ και λίγες μέρες έπεσε η... σκόνη από το All Star Game που έγινε στην Ιντιανάπολις στο οποίο κέρδισε πολύ άνετα η Ανατολή με MVP τον Λίλαρντ. Πλέον το ΝΒΑ μετρά αντίστροφα για τη νέα σεζόν, ενώ έχει επιστρέψει το κλασικό Ανατολή κόντρα στη Δύση στο ματς της Κυριακής.

Με ανάρτηση του ο έγκυρος Σαμς Σαράνια αποκάλυψε τις 3 πόλεις που αναμένεται να φιλοξενήσουν τα επόμενα τρία All Star Game. Φαίνεται πως το Σαν Φρανσίσκο θα υποδεχθεί τη διοργάνωση του 2025, ενώ το 2026 θα πάει στο Λος Άντζελες. Το Φοίνιξ φαίνεται πως θα πάρει τη διοργάνωση του 2027.

Το 2018 έγινε στο Staples Center του Λος Άντζελες από και το 2011, ενώ τρο 2009 διεξήχθη στο Φοίνιξ και το US Airways Center. Στο Σαν Φρανσίσκο δεν έχει διεξαχθεί ποτέ All Star Game.

Next three NBA All-Star cities expected: San Francisco in 2025, Los Angeles in 2026, Phoenix in 2027.