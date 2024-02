Λίλαρντ για Θανάση Αντετοκούνμπο: «Πολλοί πιστεύουν ότι είναι πιο ταλαντούχοι αλλά δε θα μπορούσαν να πάρουν τη θέση του»

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ στήριξε τον Θανάση Αντετοκούνμπο και τον ρόλο του στους Μιλγουόκι Μπακς, κόντρα στην κριτική που δέχεται στα social media.

«Ασπίδα» στον Θανάση Αντετοκούνμπο και την κριτική που γίνεται το τελευταίο διάστημα προς εκείνον στα social media μπήκε ο Ντέμιαν Λίλαρντ. Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς υπερασπίστηκε τον Θανάση, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για εκείνον.

Μάλιστα δεν έκρυψε και τον θαυμασμό του για τη δουλειά που κάνει στις προπονήσεις αλλά και τον ρόλο του στην ομάδα.

«Πολλοί πιστεύουν ότι είναι περισσότερο ταλαντούχοι και έχουν περισσότερες ικανότητες αλλά δε θα μπορούσαν ποτέ να πάρουν τη θέση του. Οι άνθρωποι προσπαθούν να γίνουν αστείοι, αλλά θα πόνταρα αρκετά χρήματα πως αρκετοί από όσους μιλούν στο twitter για εκείνον, δε θα μπορούσαν να τον κερδίσουν στο ένας εναντίον ενός.

Αμυντικά είναι τεράστιος, δυνατός, αθλητικός. Είναι συνεχώς στο δωμάτιο με τα βάρη, στο γήπεδο για προπόνηση. Είναι κορυφαίος στον ρόλο του για την ομάδα. Ζώντας μαζί του πίσω από "κλειστές πόρτες", τον σέβομαι αρκετά» ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του Λίλαρντ για τον Θανάση.

“People try to be funny. I would put good money that a lot of people talking on Twitter wouldn’t be able to beat him one-on-one.”



-Dame on Thanasis



(🎥 @ComplexSports )

