Ρίβερς σε Μπακς όταν τον κάλεσαν να αναλάβει: «Δεν ξέρω γιατί το κάνετε αυτό» (vid)

Ο Ντοκ Ρίβερς με δηλώσεις του έδειξε πως δεν περίμενε από τους Μπακς να τον καλέσουν για να αναλάβει την ομάδα.

Από τότε που έχει αναλάβει ο Ντοκ Ρίβερς και έχει πάρει τη θέση του Έιντριαν Γκρίφιν, οι Μπακς δεν τα πάνε ιδιαίτερα καλά και προβληματίζουν, αφού έχουν 3 νίκες και 7 ήττες στα 10 τελευταία ματς.

Ο νέος προπονητής τους μίλησε στο SiriousXMNBA και στάθηκε στην απόφαση του Μιλγουόκι να τον πάρουν, κάτι που δεν περίμενε. «Είπα στους Μπακς "δεν ξέρω γιατί το κάνετε αυτό" και εκείνοι απάντησαν πως δεν έχει σημασία και έχουν πάρει την απόφαση τους. "Σε θέλουμε" μου είπαν. Έτσι έχει η κατάσταση».

Mε τον Ρίβερς στον πάγκο έχουν το χειρότερο ρεκόρ στο ΝΒΑ μαζί με τους Πίστονς (3-7), ενώ χάνουν ματς με 10.8 πόντους κατά μέσο όρο. Επίσης ηττήθηκαν από τους απογοητευτικούς φέτος Γκρίζλις που έπαιξαν χωρίς τη βασική πεντάδα τους και από τους Χιτ που δεν είχαν Μπάτλερ για 26 πόντους.

