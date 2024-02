Με LED παρκέ το NBA ετοιμάζεται να υποδεχτεί το φετινό All Star Game και να κάνει ακόμα πιο συναρπαστική την εμπειρία της παρακολούθησης.

Το All Star Game του NBA είναι προ των πυλών, με το παιχνίδι των celebrities και το Rising Stars να έρχονται τα ξημερώματα του Σαββάτου (17/2). Ωστόσο το φετινό All Star Game θα έχει μία ακόμα καινοτομία στην Ιντιανάπολις.

Και αυτή αφορά το παρκέ. Μετά τα χρωματιστά παρκέ που είδαμε στο In-Season Tournament, έρχονται τα παρκέ με LED που θα κάνουν ακόμα πιο συναρπαστική την εμπειρία.

Πλέον στο παρκέ θα απεικονίζονται live τα στατιστικά των παικτών ενώ σε στιγμές όπως τα καρφώματα για παράδειγμα, θα έχουμε πάνω στο παρκέ το ριπλέι της φάσης. Φυσικά δεν τελειώνει εκεί όλο αυτό που συμβαίνει, μιας και σε κάθε διακοπή θα υπάρχει το ανάλογο παιχνίδι με τον κόσμο, μέσα από τη... μεγάλη οθόνη που θα σχηματιστεί στο γήπεδο.

Το NBA θέλει έτσι να κάνει στο φετινό All Star Game ακόμα πιο διαδραστική τη σχέση με τον κόσμο τόσο εντός του γηπέδου αλλά και φυσικά στην τηλεόραση και τους δέκτες αυτής της γιορτής.

