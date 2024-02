Ρόμπιν Λόπεζ: «Χαίρομαι που ήμουν συμπαίκτης με τον Πάτρικ Μπέβερλι για 1 ώρα και 45 λεπτά»

Οι Μπακς παραχώρησαν με ανταλλαγή τον Ρόμπιν Λόπεζ στους Κινγκς και ο 35χρονος σέντερ δεν πρόλαβε να... χαρεί τη συνύπαρξή του με τον Πάτρικ Μπέβερλι στα «Ελάφια».

Οι Μιλγουόκι Μπακς αναζητούσαν έναν περιφερειακό αμυντικό και τον βρήκαν στο πρόσωπο του Πάτρικ Μπέβερλι.

Λίγο πριν τελειώσει η περίοδος των ανταλλαγών, οι Μπακς κινήθηκαν και απέκτησαν τον Μπέβερλι, δίνοντας τον Κάμερον Πέιν (αποκτήθηκε ως ελεύθερος το καλοκαίρι) και μία επιλογή στο Draft του 2027.

Ακολούθως, ο Ρόμπιν Λόπεζ έγινε trade στους Σακραμέντο Κινγκς και σχολίασε στο Twitter τις τελευταίες εξελίξεις: «Χαίρομαι που ήμουν συμπαίκτης με τον Πάτρικ Μπέβερλι για 1 ώρα και 45 λεπτά, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτές τις στιγμές».

I enjoyed being teammates with Patrick Beverley for all of an hour and 45 minutes I'll never forget those times#Indelible