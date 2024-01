Στη θέση του κομισάριου για το NBA για τα επόμενα πέντε χρόνια θα παραμείνει ο Άνταμ Σίλβερ, με βάση τα όσα αναφέρονται στις ΗΠΑ.

Ο Άνταμ Σίλβερ θα παραμείνει κομισάριος του NBA μέχρι το τέλος της δεκαετίας που διανύουμε, όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι. Ο Σίλβερ διαδέχθηκε τον Ντέιβιντ Στερν και έκτοτε έχει φέρει καινοτομίες στη λίγκα, σε αυτά τα δέκα χρόνια της θητείας του.

Το In-Season Tournament, η φούσκα την εποχή του κορονοϊού και αρκετά ακόμα ζητήματα στα οποία έφερε λύσεις και χρηματικό όφελος στο NBA, τον φέρνουν στην ανανέωση.

Έτσι, με τη θητεία του να οδεύει προς ανανέωση, στο τέλος της δεκαετίας θα κλείσει 15 χρόνια από τη στιγμή που ανέλαβε το 2014. Με το μεγαλύτερο ζήτημα τόσο για τον ίδιο, όσο και για το οικοδόμημα του NBA να είναι φυσικά το τηλεοπτικό συμβόλαιο που βρίσκεται υπό διαπραγματεύσεις.

BREAKING: NBA commissioner Adam Silver is finalizing a contract extension that’s expected to take him through the end of the decade, sources tell ESPN. pic.twitter.com/jRYcYv4ZjQ