Ένα όνομα, μία ιστορία ο Γιουντόνις Χάσλεμ για τους Μαϊάμι Χιτ, πλέον θα βλέπει τη φανέλα στην οροφή του Kaseya Center.

Γιουντόνις Χάσλεμ. Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τους Μαϊάμι Χιτ και κουβάλησε την «Ηeat Culture». Πλέον βλέπει τη δική του φανέλα στην οροφή του γηπέδου, στο οποίο αφιέρωσε την ίδια του τη ζωή για 20 χρόνια.

Σακίλ Ο'Νιλ, Ντουέιν Γουέιντ, Αλόνζο Μούρνινγκ, Κρις Μπος, Τιμ Χάρνταγουεϊ και Γιουντόνις Χάσλεμ. Αυτές οι πέντε φανέλες των Χιτ κρέμονται στην οροφή για να θυμίζουν όσα πρεσβεύει το franchise.

Οι Χιτ οργάνωσαν μια συγκινητική τελετή για την απόσυρση της φανέλας του Χάσλεμ που το 2023 έβαλε τέλος στην καριέρα του σε ηλικία 42 ετών, όντας παίκτης των Χιτ για μία 20ετία. Ο Χάσλεμ φυσικά έκλαψε αφού η συγκίνηση ήταν τεράστια για έναν παίκτη που πέρασε δύο δεκαετίες στην ίδια ομάδα, όπως έκαναν και οι Κόμπι, Νοβίτσκι στο παρελθόν.

Ο Χάσλεμ κατέκτησε με τους Χιτ τρία πρωταθλήματα (2006, 2012, 2013) και το Νο40 δε θα φορεθεί στο Μαϊάμι ποτέ ξανά από κανέναν.

Did it his way in his city over 20 years.



Watch UD's full jersey retirement ceremony from start to finish ⤵️ pic.twitter.com/LDYDC6uQp2