Οι Ντάλας Μάβερικς βλέπουν στο πρόσωπο του Πασκάλ Σιάκαμ τον παίκτη που μπορεί να πλαισιώσει τους Λούκα Ντόντσιτς και Καϊρί Ίρβινγκ ώστε να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.

Οι Τορόντο Ράπτορς σκοπεύουν να ανταλλάξουν τον Πασκάλ Σιάκαμ προτού ολοκληρωθεί η διορία για τις ανταλλαγές στις 8 Φεβρουαρίου και η περίπτωση των Ντάλας Μάβερικς ήλθε εσχάτως στο προσκήνιο για τον σταρ των Καναδών.

Οι Μαβς συνεχίζουν από την έβδομη θέση της κατάταξης στη Δύση με ρεκόρ 23-17 και σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ του Yahoo Sports, στον οργανισμό των Τεξανών θεωρούν πως ο Σιάκαμ θα δώσει το απαραίτητο μπουστάρισμα προκειμένου να γίνει κουβέντα για το πρωτάθλημα.

Τη φετινή σεζόν ο Καμερουνέζος φόργουορντ έχει αγωνιστεί σε 34 αγώνες και μετράει 22.4 πόντους, 6.6 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ ενώ το πακέτο που πρόσφεραν πρόσφατα οι Σακραμέντο Κινγκς για την απόκτησή του δεν ικανοποίησε τους Ράπτορς.

Mavericks, Raptors have had trade talks over Pascal Siakam; per @JakeLFischer



“I know there are absolutely people in Dallas who really think Pascal is a missing piece that could potentially pair with Luka [Doncic] and Kyrie Irving and all of a sudden you look up and the… pic.twitter.com/KjjfUpX56D