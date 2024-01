Η κατάταξη στο NBA: «Ανάσα» για τους Λέικερς, προβλήματα για τους Γουόριορς

Τεράστια μάχη στην... ουρά των play-in γίνεται στη Δύση, με τους Λέικερς και τους Γουόριορς να «παλεύουν». Δείτε την Κατάταξη στο NBA όπως διαμορφώθηκε μετά τα 10 παιχνίδια της βραδιάς.

Με τεράστιο ενδιαφέρον συνεχίζεται η κούρσα για τη Δύση. Έχοντας μάλιστα δύο ομάδες με τεράστιο βάρος στο μεταίχμιο του play-in. Συγκεκριμένα οι Λέικερς επικράτησαν έστω και με... άγχος των Κλίπερς και έτσι έφτασαν στις 18 νίκες.

Από την άλλη οι Γουόριορς ηττήθηκαν με τον Κάρι σε πολύ άσχημο βράδυ από τους Ράπτορς και έτσι πλέον βρίσκονται μία νίκη πίσω από τους «λιμνανθρώπους».

Updated West Standings ‼️



Luka and Kyrie combine for 69 points to give the Mavs their 3rd win in a row!



