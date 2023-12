Αντετοκούνμπο: «Εύχομαι όλοι να μπορέσουν να περάσουν χρόνο με τους αγαπημένους τους τις γιορτές»

O Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε μια ευχή μέσω ανάρτησης τους μετά το ματς με τους Νικς.

Οι Νικς υπέταξαν τους Μπακς και έτσι τα ελάφια σταμάτησαν το σερί νικών στις 7 συνεχόμενες. Πρωταγωνιστής για τη Νέα Υόρκη ήταν ο Μπράνσον με 38 πόντους, ενώ από την πλευρά των ελαφιών ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το πάλεψε με double double 30άρα αλλά δεν ήταν αρκετό για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

Μετά το τέλος του ματς, ο Έλληνας σταρ έκανε μια ανάρτηση και έγραψε: «Καλά Χριστούγεννα. Εύχομαι όλοι να μπορέσουν να περάσουν χρόνο με τους αγαπημένους τους τις γιορτές».

Merry Christmas! I hope everyone gets to spend some time with their loved ones this holiday season. 🎄🎅🏾 pic.twitter.com/DDJhLT6SIV