ΛεΜπρόν Τζέιμς και Ντουράντ κάνουν απίθανα πράγματα και φέτος βάζοντας τα γυαλιά στους νέους.

O ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει πατήσει τα 38 του χρόνια, ενώ ο Ντουράντ είναι 35 ετών. Όμως η ποιότητα δεν γίνεται να κρυφτεί. Οι δύο παίκτες που έχουν καθορίσει τη γενιά τους και σίγουρα κάποια στιγμή θα μπουν στο Hall Of Fame, εντυπωσιάζουν και φέτος σε Λέικερς και Σανς αντίστοιχα.

Σαν το παλιό καλό κρασί, συνεχίζουν να τρελαίνουν κόσμο με τις εμφανίσεις τους. Είναι οι μοναδικοί παίκτες του ΝΒΑ που μετρούν 25+ πόντους κατά μέσο όρο, 50%+ στα σουτ, αλλά και 40%+ στα τρίποντα.

Ο Βασιλιάς έχει 25.7 πόντους ανά ματς, σουτάρει με 54.4%, ενώ έχει 41.2% στα τρίποντα. Από την άλλη ο KD έχει 30.9 πόντους, 52.1% σουτ και 47.3% τρίποντα.

