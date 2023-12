Ο Τσανς Κομάντσι κρατείται στη φυλακή, μιας και κατηγορείται τόσο αυτός όσο και η σύντροφός του για απαγωγή και δολοφονία της ιατρού, Μαρέινα Ρότζερς.

Από φερόμενος ως δράστης, πλέον είναι κατηγορούμενος ο Τσανς Κομάντσι. Αυτός και η 19χρονη σύντροφός του κατηγορούνται για την απαγωγή και τη δολοφονία της 23χρονης ιατρού στην Ουάσινγκτον, που είχε εξαφανιστεί στις 5 Δεκεμβρίου.

Ο Κομάντσι αποτελεί τον νούμερο ένα ύποπτο όπως αποκάλυψε η αστυνομία του Λας Βέγκας. Αυτός και η σύντροφός του συνάντησαν τη γιατρό και εκείνη δύο ημέρες μετά εξαφανίστηκε.

Μάλιστα ο Κομάντσι έχει αποδεσμευτεί από τους Στόκτον Κινγκς, τη θυγατρική των Σκαραμέντο και πλέον κρατείται στη φυλακή, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία. Το τελευταίο που ήρθε στο φως ήταν η σωρός της άτυχης Μαρέινα Ρότζερς, με τη δίκη να ορίζεται για την Τρίτη 19/12.

