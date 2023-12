Ο Τζορτζ ΜακΓκίνις «έφυγε» σε ηλικία 73 ετών, αφήνοντας ξωπίσω του δύο πρωταθλήματα στο ΑΒΑ, 17.000 πόντους σε ΑΒΑ και ΝΒΑ μία θέση στο Hall of Fame και τον αριθμό της φανέλας του, ψηλά στον ουρανό της έδρας των Ιντιάνα Πέισερς.

Ο Τζορτζ ΜακΓκίνις δεν άντεξε, μετά το καρδιακό επεισόδιο που είχε στο σπίτι του την περασμένη εβδομάδα. Ο 73χρονος έχει αφήσει τη δική του παρακαταθήκη στο ΑΒΑ και το ΝΒΑ, όντας μέλος και δις πρωταθλητής με του Ιντιάνα Πέισερς, όταν ακόμη η ομάδα της Ιντιανάπολις έπαιζε στο ΑΒΑ.

Τα δύο πρωταθλήματα ήρθαν το 1972 και το 1973, με τον ΜακΓκίνις να είναι ο Πολυτιμότερος των τελικών το 1973 και MVP της σεζόν 1974-1975 μαζί με τον θρυλικό Τζούλιους Έρβινγκ.

Όταν μεταπήδησε στο ΝΒΑ και στους Φιλαντέλφια 76ερς κέρδισε δύο φορές το δικαίωμα να αγωνιστεί σε All Star Game. Αποσύρθηκε, αφού πρώτα αγωνίστηκε στους Ντένβερ Νάγκετς, το 1982 με τη φανέλα των Πέισερς.

Αυτή είναι μία από τις τέσσερις που έχουν αποσύρει οι Πέισερς, μαζί με εκείνες των Ρέτζι Μίλερ, Ρότζερ Μπράουν και Μελ Ντάνιελς. Επίσης, έγινε μέλος του Hall Of Fame το 2017, στην ίδια τάξη με τον Τρέισι ΜακΓκρέιντι, τον Μπιλ Σελφ και την Ρεμπέκα Λόμπο.

