Μπράουν για Βεζένκοβ: «Θέλουμε να έχουμε δυνατότητα να τον κρατήσουμε στο παρκέ»

Με κολακευτικά λόγια για άλλη μια φορά μίλησε για τον Σάσα Βεζένκοβ ο προπονητής του στους Σακραμέντο Κινγκς, Μάικ Μπράουν.

Ο Σάσα Βεζένκοβ συνεχίζει διαρκώς την ανοδική πορεία του στο NBA με τους Κινγκς. Κάτι που κάνει και τον Μάικ Μπράουν να παραδέχεται δημόσια τα όσα φέρνει ο Βούλγαρος στο παρκέ για την ομάδα του.

Ο Βεζένκοβ έκανε νέο ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα με τους Σανς και έτσι ο προπονητής του αφιέρωσε μερικά πολύ καλά για εκείνον στις δηλώσεις του, αναφέροντας πως θα παίζει όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται, αφού βρεθούν τα σωστά match up για εκείνον.

«Ο Σάσα ξέρει να παίζει. Δεν είναι ο συνηθισμένος rookie. Έχει βρεθεί σε μεγάλες στιγμές, σε μεγάλα παιχνίδια, έχει πάρει μεγάλα σουτ και έχει βρεθεί αντιμέτωπος με πολλά διαφορετικά είδη άμυνας. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο άνετα θα νιώθει πάνω στο παρκέ σε διαφορετικές συνθήκες.

Σκόραρε με διαφορετικούς τρόπους, έκανε κοψίματα, πήρε επιθετικά ριμπάουντ, έβαλε τρίποντα. Είναι ένας έμπειρος παίκτης που ξέρει πώς να παίζει και να εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα που του δίνει η αντίπαλη άμυνα. Είναι σε θέση να το κάνει αυτό, γιατί παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο και νιώθει λίγο πιο άνετα.

Θέλουμε να έχουμε την ικανότητα να τον κρατήσουμε στο παρκέ, όσο περισσότερο μπορούμε. Όσο προσπαθεί να μας βοηθάει αμυντικά και μπορούμε να βρούμε τα σωστά matchup για όλους τους παίκτες που είναι στον αγωνιστικό χώρο, θα παίζει, γιατί είναι ένας πολύ καλός παίκτης και πήραμε μία γεύση από αυτό».

Sasha off the bench vs. Phoenix ⤵️



👑 14 PTS

👑 5/7 FG

👑 2/3 3PT

👑 3 OREB

👑 3 STL pic.twitter.com/mUfDU7RPWR