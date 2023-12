Οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο έφτασαν αήττητοι στην κούρσα του Λας Βέγκας και ξεκινούν το δικό τους ταξίδι στο Final-Four του πρώτου NBA In-Season Tournament απέναντι στους Πέισερς.

Το Λας Βέγκας ανοίγει τις πύλες του. Με την αύρα του και την επιβλητικότητά του, μια από τις πιο λαμπερές πόλεις των ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν το πρώτο Final-Four του In-Season Tournament στο NBA. Και με τους Μπακς να αναζητούν εκεί τη Γη της Επαγγελίας, αρχής γενομένης από τον σπουδαίο ημιτελικό με τους Πέισερς (00:00, Live στο Gazzetta). Δεν έχει ακόμα την επιτυχία του γνωστού μιούζικαλ το Final-Four, αλλά από νωρίς απέκτησε τη δική του αίγλη αυτό το πείραμα που παίζει για πρώτη φορά στο NBA με τον άτυπο θεσμό Κυπέλλου.

Το Μιλγουόκι θα ανεβεί στο πάλκο, απέναντι σε έναν από τους «καυτούς» παίκτες της λίγκας. Τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον που μεγαλώνει τον δικό του μύθο μέρα με τη μέρα με εμφανίσεις αντίστοιχες της τελευταίας κόντρα στους Σέλτικς, τους οποίους απέκλεισε με προσωπικό statement. Γιατί δεν ήρθε μόνο το triple-double αλλά με την «εκτέλεση» στο τετράποντο play που τους «σκότωσε».

Οι Μπακς καλούντα να βάλουν πολλή περισσότερη προσπάθεια πάνω του, μιας και από το ξεκίνημα της σεζόν αντιμετωπίζουν τα δικά τους θέματα όσον αφορά την πίεση πάνω στην μπάλα. Η αναγκαστική αντιμετώπιση με τους Αντετοκούνμπο και Λόπεζ να μένουν πίσω στο pick n' roll και την απουσία κάποιου που να πιέζει την μπάλα, όπως ο Χόλιντεϊ, έφερνε τους αντιπάλους γκαρντ των Μπακς σε ακραία ποσοστά και σκοράρισμα από το τρίποντο.

Κάτι που πρέπει να απαγορευθεί διά ροπάλου στον Χαλιμπέρτον, για να έχουν τύχη τα «ελάφια».

Ο τρόπος των Μπακς από την άλλη για την πρόκριση στον προημιτελικό με τους Νικς δεν ήρθε από one man show, όπως του Χαλιμπέρτον. Αλλά μέσω της ομαδικής προσπάθειας και του τριπόντου. Το 60.5% απ΄την περίμετρο έδωσε στους Μπακς άλλον αέρα και μια απίθανη παράσταση, αφού με 23/38 τρίποντα ήταν αδύνατο να χάσουν.

Με μπροστάρη φυσικά τον Λίλαρντ που έχει γεννηθεί για να παίζει κρίσιμα παιχνίδια και μέτρησε 5/7 αλλά και δίπλα του τον Μαλίκ Μπίσλεϊ που μέτρησε 6/10. Ο τελευταίος αποτελεί και έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες των Μπακς. Γιατί ναι μεν ο Μίντλετον με το δικό του σουτ ανοίγει το spacing αλλά από τη μία υπάρχει ο αστερίσκος της διαχείρισής του ένεκα του τραυματισμού του το καλοκαίρι και από την άλλη έρχονται τα αμυντικά καθήκοντα.

Ο Μπίσλεϊ σε αυτό το ρόστερ έχει εξελιχθεί στον καλύτερο όσον αφορά την πίεση στην μπάλα. Προφανώς δεν είναι καν κοντά σε αυτό που έδινε ο Χόλιντεϊ, αλλά οι Μπακς μετά το trade του Λίλαρντ κρίνονται για αυτό που έχουν. Και η παρουσία του Μπίσλεϊ με αυτό το two-way παιχνίδι, πολλώ δε μάλλον σε ματς νοκ άουτ παραμένει κομβική.

Όταν το καλοκαίρι οι Μπακς προχώρησαν στο μεγάλο trade του Ντέμιαν Λίλαρντ, προφανώς ο στόχος τους ήταν και παραμένει το δαχτυλίδι. Όμως έφτασαν αήττητοι στο Λας Βέγκας και πλέον δεν έχουν άλλη επιλογή, πρέπει να διεκδικήσουν το In-Season Tournament. Το οποίο έχει και διαφορετική σημασία μιας και είναι το πρώτο της σεζόν.

Ο Αντετοκούνμπο μάλιστα αντιμετώπισε και έναν μικροτραυματισμό στον αριστερό αστράγαλο αλλά καθησύχασε τους πάντες στα χθεσινά σουτάκια της παρέας από το Γουινσκόνσιν. Ο Γιάννης ζει για αυτά τα μεγάλα παιχνίδια και φαίνεται ιδιαίτερα χαλαρός το τελευταίο διάστημα. Με την πλάκα που έκανε μάλιστα για τη ρουλέτα σε περίπτωση που οι Μπακς κατακτήσουν το In-Season Tournament.

Το καλό για την ομάδα του Γκρίφιν είναι πως όσο περνάει ο καιρός, αυτός και ο Λίλαρντ βρίσκονται ολοένα και περισσότερο στην επίθεση. Αυτό το περιβόητο pick n' roll των δύο που μοιάζει με... pick your poison για τους αντιπάλους και δεν είχαμε δει σε μεγάλο βαθμό, αρχίζει να βγαίνει ως συνεργασία στο παρκέ.

Με πιο χαρακτηριστική από όλες τις στιγμές το σκριν επιλογής μεταξύ των Αντετοκούνμπο και Λόπεζ για τον Λίλαρντ. Ο Dame πήρε την επιλογή του σέντερ του για το pick n' roll, αλλά ο συνδυασμός του σουτ/δημιουργίας του, μαζί με την ικανότητα του Γιάννη να μπαίνει ως... τρέιλερ και του Λόπεζ που επιτίθεται κάθετα αλλά και έχει τη δυνατότητα άλλες στιγμές να μείνει για το μακρινό σουτ, μπορεί να «σκοτώσει» οποιαδήποτε άμυνα.

