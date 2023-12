Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φάνηκε πως δεν γνώρισε για το χρηματικό έπαθλο του In-Season Tournament.

Oι Μπακς κατάφεραν να επικρατήσουν των Νικς και έτσι πέρασαν στον ημιτελικό του In-Season Tournament, παλεύοντας για το τρόπαιο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι συμπαίκτες του έχουν προσθέσει χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό με την πρόκριση αυτή.

Τα 50.000 έχουν να κάνουν με την παρουσία τους στα προημιτελικά και τα 100.000 για την πρόκριση στα ημιτελικά. Αν οι Μπακς καταφέρουν και υπερκεράσουν το εμπόδιο των Πέισερς, τότε το μερίδιο κάθε παίκτη (εξαιρούνται αυτοί με two way συμβόλαιο που λαμβάνουν τα μισά χρήματα) αυξάνεται κατά 200.000 δολάρια.

Αν τα ελάφια κατακτήσουν το τρόπαιο, κάθε παίκτης θα κερδίσει (και) 500.000 δολάρια. Συνολικά, αν οι Μπακς πάνε μέχρι το τέλος του δρόμου και δουν τα χρωματιστά χαρτάκια στον... ουρανό του Λας Βέγκας, τότε θα έχουν εξασφαλίσει έξτρα 850.000 δολάρια!

Πάντως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε πως δεν ξέρει τα έπαθλα του κάθε παίκτη σε δηλώσεις του μετά την πρόκριση των ελαφιών. Μάλλον ο Έλληνας σταρ σκέφτεται μόνο τον τρόπο που θα φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου και θα πανηγυρίσει την κατάκτηση του In-Season Tournament.

Giannis didn't know about the In-Season Tournament prize money 🤣 pic.twitter.com/rzAiYjViLC