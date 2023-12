Το NBA παρουσίασε το τρόπαιο που θα κερδίσει ο νικητής του In-Season Tournament, μαζί με το βραβείο του MVP, αλλά και τα μετάλλια που θα πάρουν οι νικητές, όπως και οι παίκτες που θα επιλεγούν στην καλύτερη πεντάδα.

Το τρόπαιο του In-Season Tournament που θα διεκδικήσουν οι Μιλγουόκι Μπακς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Σακραμέντο Κινγκς και ο Σάσα Βεζένκοβ, παρουσίασε με κάθε επισημότητα το ΝΒΑ.

Η νοκ άουτ φάση του νέου τουρνουά ξεκινάει απόψε, με αναμετρήσεις για τα προημιτελικά της Ανατολής και της Δύσης, όπου οι Ιντιάνα Πέισερς θα υποδεχτούν τους Μπόστον Σέλτικς (02:30 ξημερώματα Τρίτης) και οι Σακραμέντο Κινγκς τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς (05:00, ξημερώματα Τρίτης).

Τα ξημερώματα της Τετάρτης θα διεξαχθούν τα άλλα δύο ματς (Μπακς - Νικς, 02:30, Λέικερς - Σανς, 05:00), προκειμένου να συμπληρωθεί η τελική τετράδα, με το Final Four να διεξάγεται στο Λας Βέγκας.

Μαζί με το τρόπαιο του νικητή, το ΝΒΑ παρουσίασε το βραβείο που θα πάρει ο MVP, αλλά και τα μετάλλια της νικήτριας ομάδας, μαζί με την μαύρα μπάλα που θα λάβουν οι παίκτες που θα επιλεγούν στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης και λογικά θα είναι από τις τέσσερις τελευταίες ομάδες του θεσμού.

Για να υπάρξει αναμέτρηση ανάμεσα στον Αντετοκούνμπο και τον Βεζένκοβ, οι δύο ομάδες πρέπει να φτάσουν μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

A new set of awards for a whole new competition.



Introducing the NBA Cup, Tournament MVP Trophy, Tournament Medals and All-Tournament Team Trophies for the NBA In-Season Tournament, designed by Tiffany & Co. in collaboration with artist Victor Solomon.



Awarded to the champion… pic.twitter.com/hyyDyU2klg