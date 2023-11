Η πανωλεθρία των Λέικερς στη Φιλαντέλφια και η συντριβή με 44 πόντους διαφορά από τους Σίξερς σχολιάστηκαν στα social media με επίκεντρο τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Από το 2003, όταν δηλαδή μπήκε στο λίγκα ως το νο.1 εκείνης της χρονιάς στο NBA Draft, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ουδέποτε είχε ηττηθεί με 44 πόντους στην τεράστια καριέρα του.

Παρ' όλα αυτά, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του ΝΒΑ γνώρισε την πιο βαριά ήττα στην 21η σεζόν του αφού οι Σίξερς ποδοπάτησαν τους Καλιφορνέζους με το ευρύ 138-94.

Μάλιστα ο ΛεΜπρόν δεν μάζεψε ούτε ένα ριμπάουντ στα 30 λεπτά που έμεινε στο παρκέ και τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους (1/2 βολές, 7/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα), πέντε ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα λάθος.

Με δεδομένη, λοιπόν, την κουβέντα που γίνεται κατά καιρούς περί GOAT και τον κορυφαίο όλων των εποχών στο ΝΒΑ, το αρνητικό ρεκόρ σχολιάστηκε στα social media.

«Τον λένε Βασιλιά για έναν λόγο», «αυτό το milestone είναι τρελό», «είναι τρομερό! Ο κόσμος δεν θα το εκτιμήσει παρά μόνο δέκα χρόνια μετά την απόσυρση του Τζέιμς», «ο καλύτερος που το έκανε ποτέ» και «GOAT things» είναι ορισμένα μόνο από τα σχόλια στο X.

This is incredible. It won’t really hit people until Lebron’s retired 10+ yrs unfortunately.