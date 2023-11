Ένας από τους βασικούς υποψηφίους για rookie της χρονιάς, ο Τσετ Χόλμγκρεν έχει... εκτοξεύσει την απόδοσή του και στους Θάντερ τρίβουν τα χέρια τους.

Η φετινή μάχη των rookie στο NBA είναι πέρα για πέρα ανοιχτή. Και μπορεί ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα να έχει το brand name, ωστόσο οι διώκτες του μόνο κατώτεροι δε νιώθουν.

Πριν μερικές ημέρες ο Ντρέιμοντ Γκριν αποθέωσε τον Αουσάρ Τόμπσον των Πίστονς, τονίζοντας πως στη ζυγαριά με τον Χόλμγκρεν και τον Γουεμπανιάμα δεν παίρνει τα κρέντιτς που του αναλογούν.

Όμως ο Τσετ Χόλμγκρεν συνεχίζει να κάνει αδιανόητα πράγματα που ξεπερνούν ακόμα και το φαινόμενο από τη Γαλλία. Ο Χόλμγκρεν έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του κόντρα στους Σίξερς, όμως ακόμα και αυτό δεν ήταν αρκετό. Μπορεί να έγινε ο πρώτος rookie στην ιστορία των Θάντερ που έχει περισσότερα από ένα παιχνίδια με 30άρες, αλλά ο Εμπίντ τον... κέρδισε στο φινάλε.

Αυτό δε σημαίνει πως το μέλλον στην Οκλαχόμα δεν παραμένει λαμπρό. Ο Χόλμγκρεν θυμίζει... Ντουράντ με ύψος 2.16 στις εκτελέσεις του, ενώ κάνει την παρουσία του πολυεπίπεδη μέσα στο παρκέ.

Στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια των Θάντερ, μάλιστα, είναι ολοένα και πιο ανεβασμένος. Κάτι που μαρτυρούν οι μέσοι όροι του, με 25.8 πόντους, 8.8 ριμπάουντ, 2.8 μπλοκ και 63% εντός παιδιάς, εκ των οποίων 43% από το τρίποντο.

Το μείγμα μαζί με τον Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ που βρέθηκε πέρσι στην κορυφαία πεντάδα του NBA, αλλά και όλο το νέο αίμα των Θάντερ δίνει τόνους αισιοδοξίας για κάτι σπουδαίο, αν όχι φέτος, σε βάθος τριετίας.

Chet Holmgren over his last 4 games:



25.8 PPG

8.8 RPG

2.8 BPG

63% FG

43% 3PT

82% FT



The future is bright in OKC 🔥 pic.twitter.com/oa0jpcoPld