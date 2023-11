Ο Μάικ Μαλόουν των Νάγκετς συμφώνησε σε επέκταση με την ομάδα του και θα γινει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές στο ΝΒΑ.

Οι Νάγκετς κατέκτησαν το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους τη σεζόν που πέρασε και τρέλαναν το Ντένβερ. Ο Γιόκιτς ήταν ο άνθρωπος που μαζί με τον Μάρεί κατά κύριο λόγο οδήγησαν την ομάδα στον τίτλο με τα οσα έκαναν στο παρκέ. Στον πάγκο ρεσιτάλ έδωσε ο Μάικλ Μαλόουν.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο προπονητής των Νάγκετς συμφώνησε σε επέκταση συμβολαίου που θα τον κάνει έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους head coaches στο ΝΒΑ.

Ο Μαλόουν έχει χτίσει μια εξαιρετική ομάδα στο Ντένβερ με τέλεια κατανομή ρόλων και όμορφο μπάσκετ στο παρκέ. Κατά τη διάρκεια των play-offs πέρυσι, δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά από κανέναν αντίπαλο. Φέτος είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

ESPN Sources: The Denver Nuggets’ Michael Malone — who led the franchise to the 2023 NBA championship — has agreed on a contract extension that’ll make him one of the league’s highest paid coaches. pic.twitter.com/klyGsLSYKO