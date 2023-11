Στην έδρα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς θα φιλοξενηθεί το All Star Game 2025 οπως ανακοίνωσε ο Άνταμ Σίλβερ.

Η Ιντιανάπολις θα δώσει τη σκυτάλη στο Σαν Φρανσίσκο προκειμένου να φιλοξενήσει το 2025 το All Star Game του ΝΒΑ.

Όπως είναι γνωστό η φετινή γιορτή του ΝΒΑ θα διεξαχθεί στο «σπίτι» των Ιντιάνα Πέισερς, ενώ την αμέσως επόμενη χρονιά θα «μετακομίσει» στο «Chase Center» το οποίο και χρησιμοποιούν ως έδρα οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο κομισάριος του ΝΒΑ έκανε την εν λόγω ανακοίνωση για το επόμενο All Star Game, με τους Γουόριορς να φιλοξενούν για 3η φορά τη διοργάνωση και για πρώτη μετά από 25 χρόνια.

It's official: Chase Center and the San Francisco Bay Area will host the 2025 All-Star Game pic.twitter.com/3W9OkPmzxy