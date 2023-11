O θρύλος του wrestling, Triple H, είδε τον πανηγυρισμό του Τζοέλ Εμπίντ και τον προσκάλεσε στην Wrestlemania που φέτος θα γίνει στη Φιλαδέλφεια.

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς είχαν επικρατήσει των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, με τον Τζοέλ Εμπίντ να είναι ο κορυφαίος του ματς και να πανηγυρίζει με ιδιαίτερο τρόπο. Το ΝΒΑ του επέβαλε πρόστιμο 35 χιλιάδων δολαρίων για τον πανηγυρισμό του προς το τέλος της τρίτης περιόδου, η οποία φυσικά θύμισε WWE.

Την συγκεκριμένη κίνηση την έκαναν οι θρύλοι του wrestling, Σον Μάικλς και Triple H, όταν ήταν παρέα στην ομάδα της DX. Ο Triple H φαίνεται πως είδε την κίνηση του Καμερουνέζου κόντρα στους Μπλέιζερς και έτσι τον προσκάλεσε να την κάνει δίχως φόβο στην Wrestlemania (κορυφαίο event κάθε χρονιά στο WWE) που θα γίνει φέτος στη Φιλαδέλφεια (6-7 Aπρίλη του 2024). O Jojo απάντησε πως θα ήθελε, αλλά δεν θα μπορέσει να είναι, αφού εκείνες τις μέρες θα βρίσκεται σε Μαϊάμι και Μέμφις για τα ματς με Χιτ και Γκρίζλις.

Δείτε τον πανηγυρισμό του σε παλιό ματς των Σίξερς, αλλά και την είσοδο που είχε κάνει μαζί με τον Triple H για να χτυπήσει την καμπάνα

Yes sir!! I would love to but I don’t think I’m gonna be in Philly for that… #NFL https://t.co/1pEM4iaSTB