Ο Σακίλ Ο' Νιλ βρίσκεται πάντα τρόπους για να κάνει «μπουρλότο» τον Μπάρκλεϊ. Αυτή τη φορά σύγκρινε τον Γουεμπανιαμά με τον Μπολ Μπολ και στη συνέχεια τον «τρόλαρε» με την κούπα που έπινε τον καφέ του.

Είναι αυτό που λένε: Περνάνε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και αν μη τι άλλο η εκπομπή «Inside the NBA» του ΤΝΤ ξεχωρίζει και μάλιστα με το παραπάνω.

Ο Σακίλ Ο' Νιλ έδωσε -για μια ακόμα φορά- ρέστα εξοργίζοντας τον Τσαρλς Μπάρκλεϊ. Τι είπε; Απλούστατα σύγκρινε τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά με τον... Μπολ Μπολ και έβγαλε τον «Chuck» έξω από τα ρούχα του. Φυσικά και δεν μπορούσε να πιστέψει στα αυτιά του αυτά που άκουγε από τον Σακίλ, αν και εκείνος διευκρίνισε ότι εννοούσε την δυνατότητα που έχει ο Γάλλος σέντερ να σουτάρει τρίποντα όπως και ο Μπολ Μπολ.

Στη συνέχεια και αφού είχε... τρελάνει τον Μπάρκλεϊ, του έδωσε και τη χαριστική βολή. Σήκωσε την κούπα που έπινε καφέ θέλοντας να δείξει τι έγραφε: «Έχω τέσσερα δαχτυλίδια. Εσύ;» Τον «χτύπησε» στο αδύνατο σημείο του!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Shaq compared Wemby to Bol Bol and Chuck lost it 👀 pic.twitter.com/VIQfj8i61r