Το φαινόμενο του Στεφ Κάρι έχει αναλυθεί πολλάκις. Πλέον, ξεπερνάει κάθε φυσιολογικό όριο. Και γράφει κεφάλαια στο εξωπραγματικό κομμάτι. Οι Σακραμέντο Κινγκς το κατάλαβαν για άλλη μία φορά.

Θαρρείς πως ο Στεφ Κάρι έχει μείνει στο Game 7 της περασμένης σεζόν. Τότε που οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ταξίδεψαν στην έδρα των Σακραμέντο Κινγκς για ένα ματς που θα καθορίσει τη συνέχεια.

Τότε, οι Γουόριορς επαλήθευσαν το όνομά τους. Νίκη και πρόκριση. Με τον Κάρι να σημειώνει ένα αριστούργημα 50 πόντων.

Τα επόμενα τέσσερα δωδεκάλεπτα του, στο ίδιο κτήριο, απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, δεν άλλαξαν σε τίποτα την αφήγηση.

Οι πόντοι ήταν 41, κάτι που σημαίνει ότι στις τελευταίες οκτώ περιόδους στο «Golden 1 Center» ο Κάρι έχει σημείωσε 91 πόντους! Και όλα αυτά σε... οικονομικό χρόνο, αφού από τα πιθανά 96 λεπτά, έχει αγωνιστεί στα 72 λεπτά και 50 δεύτερα.

Ο Κάρι έζησε το ματς, όπως κάθε άλλο. Σε ένα τρίποντο και φάουλ, ξέσπασε σε πανηγυρισμούς στο παρκέ. Και τους μετέφερε μέχρι τον πάγκο της ομάδας.

Σε κάποια περίπτωση, το μασελάκι για τα δόντια του βρέθηκε στο παρκέ. Με τον νέο του πελάτη, τον γκαρντ των Κινγκς, Ντε' Άαρον Φοξ να το εντοπίζει και να διαπιστώνει ότι ο Στεφ «είναι... κακός»!

"[Steph Curry's] mouthpiece on the ground... He's like 'that's nasty.'"



De'Aaron Fox at the Warriors vs Kings 😅pic.twitter.com/mr19hzdon7