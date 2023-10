Ένα απίστευτο σκηνικό έλαβε χώρα στο ματς Νάγκετς-Λέικερς ένα λεπτό πριν από το τέλος, καθώς οι φίλοι του Ντένβερ «τρόλαραν» τους φιλοξενούμενους.

Την ώρα που τα πάντα είχαν κριθεί και οι Ντένβερ Νάγκετς ήταν έτοιμοι να «ανοίξουν» λογαριασμό τη φετινή σεζόν στο ΝΒΑ, οι φίλοι της ομάδας ήθελαν και το... κάτι παραπάνω.

Με το σκορ στο 115-103 και με περίπου ένα λεπτό να απομένει για το τέλος, άρχισαν να φωνάζουν «Who's your daddy» δηλαδή «ποιος είναι ο μπαμπάς σας;»

Προφανώς ο λόγος είχε να κάνει με τους περσινούς τελικούς της Δύσης όπου οι Ντένβερ Νάγκετς είχαν «σκουπίσει» τους Λέικερς με 4-0 νίκες μέχρι να φτάσουν στη συνέχεια στην κατάκτηση του τίτλου.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο και δυναμώστε τον ήχο στα ηχεία

The Nuggets fans at Ball Arena are chanting "Who's your daddy" vs. the Lakers 😅pic.twitter.com/fscZs4cAxl