Ο Άνταμ Σίλβερ δήλωσε πως το NBA σκέφτεται να αλλάξει, ξανά, τον τρόπο διεξαγωγής του All Star Game.

Το All Star Game του NBA μπορεί να αλλάξει. Ξανά! Αν συνηθίσατε τους δύο αρχηγούς, οι οποίοι διαλέγουν τις δικές τους ομάδες και συναγωνίζονται για τον τίτλο του νικητή, είναι μία καλή ευκαιρία για αλλαγή.

Ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ φιλοξενήθηκε στο ESPN και ανάμεσα σε όσα είπε, ανάφερε και τη σκέψη επαναφοράς του All Star Game στο... παραδοσιακό «Ανατολή εναντίον Δύσης».

«Αναζητούμε κάποιες αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής, ακόμη και από το επόμενο All Star Game στην Ιντιανάπολις, ίσως μία επιστροφή σε κάτι πιο παραδοσιακό, στον τρόπο της συγκρότησης των ομάδων», ήταν τα λόγια του Σίλβερ.

"We're looking at some potential changes in format in Indianapolis this year, maybe a return to something more traditional in terms of how the teams are presented."



Adam Silver on the NBA All-Star game possibly going back to the East vs. West format.pic.twitter.com/W9wBdRaS4s