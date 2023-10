Βεζένκοβ: «Μικρή έκπληξη ότι ήμουν στην πεντάδα, το παιχνίδι εδώ είναι πιο γρήγορο» (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοβ παραδέχτηκε ότι ένιωσε μια μικρή έκπληξη όταν βρέθηκε στην πεντάδα των Κινγκς για το φιλικό κόντρα στους Λέικερς, ενώ χρόνο με τον χρόνο τονίζει ότι νιώθει ακόμα καλύτερα στο NBA.

Οι Σακραμέντο Κινγκς δεν έχουν ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την preseason, μιας και μέτρησαν δύο ήττες σε ισάριθμα φιλικά. Ο Σάσα Βεζένκοβ, όμως, βρήκε θέση στο βασικό rotation των Κινγκς απέναντι στους Λέικερς και ανακρίθηκε από τους ρεπόρτερ της ομάδας.

Ο MVP της περσινής EuroLeague με τον Ολυμπιακό, μίλησε για την ταχύτητα του παιχνιδιού και την έκπληξη που του προκάλεσε η παρουσία του στη βασική πεντάδα κόντρα στους «λιμνανθρώπους».

Sasha Vezenkov shares his observations of the 0-2 start to the preseason, his Kings struggles on both ends of the floor, the experience of playing with the starting five and the noticeable improvements in his own game. pic.twitter.com/mAHWdNReka