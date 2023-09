Ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν και συγκεκριμένα η φανέλα των Λέικερς από τους τελικούς του 1972 έγινε προϊόν δημοπρασίας, με κάποιον αγοραστή να πληρώνει 4.9 εκατομμύρια δολάρια για να την αποκτήσει.

Ο θρυλικός Γουίλτ Τσάμπερλεϊν έχει αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά του τόσο στους Λέικερς όσο και συνολικότερα στο NBA. Η φανέλα του μάλιστα αξίζει πολλά εκατομμύρια δολάρια, για την ακρίβεια 4.9$.

Συγκεκριμένα η φανέλα με τον αριθμό «13» που φορούσε στο Game 2 των τελικών του 1972 απέναντι στους Νικς, δημοπρατήθηκε και αγοράστηκε στην παραπάνω τιμή. Μάλιστα τότε ο Τσάμπερλεϊν αναδείχθηκε MVP των τελικών και ξεκίνησε να γράφει τη δική του ιστορία με τους Λέικερς.

Η τιμή αυτή έχει πλησιάσει την αξία του Κόμπι και του Τζόρνταν, φυσικά στο μέτρο του δυνατού. Στην πλατφόρμα του Sotheby, όπου δημοπρατήθηκαν τα συγκεκριμένα μπασκετικά κειμήλια, η φανέλα του Κόμπι από την MVP σεζόν του το 2007-08 αγοράστηκε στην τιμή των 5.8 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ αυτήν του Τζόρνταν από το «Last Dance» του 1998 έπιασε τα 10.1 εκατομμύρια δολάρια!

Wilt Chamberlain’s jersey—worn as the @Lakers clinched their first ever title in Los Angeles—is headed to auction at #SothebysNewYork. Find out more: https://t.co/9wp9JFB75R pic.twitter.com/ma9ywVSoUK