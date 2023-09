Οι Γουόριορς πρόσθεσαν εμπειρία στο ρόστερ τους με την απόκτηση του Ρούντι Γκέι. Θα παλέψει στο camp για να μείνει στο τόστερ.

Συνεχίζουν την προσπάθεια για την ενίσχυση τους οι Γουόριορς ενόψει της νέας σεζόν, όπου θέλουν να παλέψουν για τον τίτλο και να επιστρέψουν στον θρόνο μετά το 2022. Σύμφωνα με το ESPN, η ομάδα του Στιβ Κερ ήρθε σε συμφωνία με τον βετεράνο Ρούντι Γκέι που ήταν ελεύθερος και φιλοδοξεί να δώσει λύσεις στους πολεμιστές με την εμπειρία του και την ικανότητα του στον επιθετικό τομέα

Ο Γκέι θα βρεθεί στο camp της ομάδας και θα παλέψει για μια μια θέση στο ρόστερ, ενώ αυτή θα είναι η 18η σεζόν του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Τη σεζόν που πέρασε, αγωνίστηκε στους Τζαζ. Πάτησε παρκέ σε 56 ματς και μέτρησε 5.2 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο. Στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα των Γκρίζλις, των Κινγκς, των Σπερς, των Ράπτορς και φυσικά της Γιούτα. Στα καλά του χρόνια αποτελούσε, έναν συνεπή σκόρερ στο ΝΒΑ με ποικιλία στην επίθεση. Και έναν τιμιότατο dunker.

Free agent F Rudy Gay has agreed on a one-year deal with the Golden State Warriors, Sam Permut of @RocNationSports tells ESPN. Gay will compete for team’s open roster spot in camp. This will be his 18th NBA season.