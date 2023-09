Νας για Γκίλτζιους-Αλεξάντερ: «Ένας από τους αγαπημένους μου παίκτης, το... έχει»

Ο Στιβ Νας αποθέωσε τον σταρ των Θάντερ, Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ μαζί με τον Μπρουκς οδήγησε τον Καναδά στο χάλκινο μετάλλιο, πραγματοποιώντας τρομερές εμφανίσεις. Αυτά δεν πέρασαν απαρατήρητα από τον θρύλο του Καναδά, Στιβ Νας που του έβγαλε το καπέλο, μιλώντας στο Sportsnet.

«Ο Σέι το έχει. Έχει το παιχνίδι, την αίσθηση, καταλαβαίνει την κρισιμότητα της στιγμής. Είναι ωραίο πράγμα να έχεις έναν τέτοιο παίκτη με τη φανέλα της ομάδας σου. Είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες και συνεχίζει να βελτιώνεται. Είναι διασκεδαστικό να τον βλέπεις να παίζει μέχρι και το τέλος της καριέρας του και να συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα του Καναδά όσο το δυνατόν πιο πολύ», ήταν τα λόγια του δύο φορές MVP του ΝΒΑ. Σίγουρα παράσημο για τον Σέι που ακόμα έχει πολλά χρόνια μπροστά του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη και αυτά που μας έχει δείξει μέχρι στιγμής είναι εντυπωσιακά.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο SGA ήταν μέλος της κορυφαίας πεντάδας του ΝΒΑ, παίζοντας σε μια ομάδα που δεν μπήκε καν στα play-offs.

