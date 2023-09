Αρίνας κατά Ολάζουον: «Θα έπρεπε να ντρέπεσαι που χρεώνεις 50.000 τους νεαρούς, προσπαθείς να βγάλεις τα λεφτά που έχασες»

Μία νέα... αναίτια κόντρα πυροδότησε ο Ζιλμπέρτ Αρίνας που τοποθετήθηκε απέναντι στον Χακίμ Ολάζουον για την τέχνη του ποστ.

Κατά καιρούς οι τοποθετήσεις του Ζιλμπέρτ Αρίνας γίνονται viral. Συνήθως για τους λάθος λόγους. Αυτήν για τον Χακίμ Ολάζουον βρίσκεται αρκετά κοντά στο συγκεκριμένο μονοπάτι.

Ο θρυλικός Ολάζουον και το... skyhook είναι γνωστό πως διδάσκει την τέχνη του ποστ στις επόμενες από αυτόν γενιές, κάτι που για τον Αρίνας θεωρείται... απάτη.

«Καταρχάς, ποιος θέλει να μάθει μία κίνηση από έναν παίκτη που το έκανε την δεκαετία του 90'; Δεν ήταν καλός μετά την δεκαετία του 90'. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρει τις κινήσεις που έγιναν μετά το 2000. Σε ποιον θα κάνεις αυτές τις κινήσεις; Στον Γουεμπανιάμα;

Κανείς δεν θέλει να μάθει το skyhook του Ολάζουον. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Χρεώνεις αυτούς τους νεαρούς παίκτες με 50.000 δολάρια την εβδομάδα. Όταν ήρθες στο NBA, το 1984, δεν έβγαζε 50.000 δολάρια ανά αγώνα. Προσπαθείς να βγάλεις τα λεφτά που έχασες!» ήταν η τοποθέτηση του Αρίνας.

Κάτι που ακόμα και για εκείνον φαντάζει... υπερβολικό, μιας και επιτέθηκε σε έναν Hall of Famer του οποίου η επίδραση είναι γνωστή, με τον Αρίνας όμως να εκδηλώνει την πάντοτε αιρετική γνώμη του.

Gilbert Arenas blasts Hakeem Olajuwon for charging $50,000 for a workout



"He ain't been good since the 90s. That means any moves from the 2000s he don't know.… Who the f*** you going to do the moves on? Wembanyama?"



(h/t @OfficialNBABuzz )



