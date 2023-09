Ο Λαμάρ Όντομ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, όταν του έπεσε το κινητό και επιχείρησε να το βρει. Έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Ο Λαμάρ Όντομ, δύο φορές πρωταθλητής με τους Λος Άντζελες Λέικερς μπλέχτηκε σε ένα περίεργο τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα της Κυριακής (17/9).

Ο καλύτερος έκτος παίκτης του ΝΒΑ το 2011 επιχείρησε να πιάσει το κινητό του τηλέφωνο από το πάτωμα του οχήματος, έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ο Όντομ δεν τραυματίστηκε, στο σημείο έσπευσε αστυνομία, η οποία δεν άνοιξε φάκελο για την υπόθεση. Πάντως, από το θόρυβο οι κάτοχοι των αυτοκινήτων βγήκαν στο δρόμο, με τον 43χρονο πρώην φόργουορντ να τους δίνει τα στοιχεία από την ασφάλειά του, προκειμένου να διευθετηθούν οι ζημιές.

Η ζωή του Όντομ, ο οποίος κάποτε ήταν παντρεμένος με την Κλόι Καρντάσιαν, μετά το τέλος της καριέρας του στο ΝΒΑ έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, αφού το 2015 νοσηλεύτηκε, όταν τον βρήκαν αναίσθητο σε οίκο ανοχής. Τα επόμενα χρόνια έκανε αποτοξίνωση τόσο για ναρκωτικά, όσο και για αλκοόλ.

#LamarOdom was involved in a car crash on Thursday, September 15, 2023, in Los Angeles, California. pic.twitter.com/NtmBCUJRpN