Ο Ουσμάν Γκαρούμπα πήρε άλλη μία ευκαιρία στο ΝΒΑ, υπογράφοντας συμβόλαιο two way με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο Ουσμάν Γκαρούμπα έμεινε ελεύθερος από τους Χιούστον Ρόκετς και ήταν έτοιμος να επιστρέψει στην Ευρώπη, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να έχει τον πρώτο λόγο.

Ωστόσο, ο Ισπανός σέντερ θέλησε να εξαντλήσει τις πιθανότητές του να επιστρέψει στο NBA και τελικά δικαιώθηκε. Υπέγραψε συμβόλαιο two way με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Αυτό σημαίνει ότι έχει εξασφαλίσει συγκεκριμένο αριθμό αγώνων με τους Γουόριορς, όπως επίσης και με τη θυγατρική ομάδα στην G-League, τους Σάντα Κρουζ Γουόριορς.

Ο Γκαρούμπα μέτρησε 8.2 πόντους και 4 ριμπάουντ με την Εθνική Ισπανίας στο Mundobasket 2023, ενώ στο Draft του 2021 είχε επιλεγεί στο Νο23 από τους Χιούστον Ρόκετς.

