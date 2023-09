Οι Ρόκετς έχουν πάρει την απόφαση να... ξεφορτωθούν τον Κέβιν Πόρτερ μετά τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ έχει συλληφθεί από τις αρχές, με κατηγορίες για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του, επίσης μπασκετμπολίστριας του WNBA Κάισερ Γκόντρεζικ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Associated Press, ο Πόρτερ φαίνεται να χτύπησε επαναλαμβανόμενες φορές με μπουνιές την Γκόντρεζικ στο πρόσωπο, της προκάλεσε ένα κόψιμο πάνω από το δεξί μάτι, ενώ είναι φανερές οι μώλωπες όπως επίσης φαίνεται να έχει υποστεί κάταγμα αυχενικού σπονδύλου!

Οι Ρόκετς πήραν την απόφαση σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για να ανταλλάξουν τον 23χρονο, ζητώντας ως ανταλλάγματα κάποια picks ή χρήματα. Πάντως όπως έχει η κατάσταση, είνει δύσκολο να ενδιαφερθεί κάποιος αυτή τη την περίοδο.

Rockets working to trade Kevin Porter Jr. along with draft compensation in wake of charges of felony assault and strangulation due to alleged attack on girlfriend, per sources.



Details at @TheAthletic: https://t.co/2ddHr7wBjT